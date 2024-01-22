Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da polisi darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı

        Erzurum'da dün trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da polisi darbeden zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da dün trafikte yol verme meselesi yüzünden polis memurunu darbeden iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Ailesiyle seyahat eden polis memurunu, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıktan sonra darbeden ve gözaltına alınan sürücü R.A. ile yanındaki E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sokak sokak gezip 11 kişiyi bıçakladı!
        Sokak sokak gezip 11 kişiyi bıçakladı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 cansız beden
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 cansız beden
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında
        Erzurum'da yerleşim yerinde yiyecek arayan kurt sürüsü güvenlik kamerasında
        Erzurum ve Kars'ta 161 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Kars'ta 161 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu
        Erzurum'da trafikte tartıştığı polisi darbeden zanlı yakalandı
        Erzurum'da trafikte tartıştığı polisi darbeden zanlı yakalandı
        "Rotahane"nin 66'ncı gezi durağı Erzurum oldu
        "Rotahane"nin 66'ncı gezi durağı Erzurum oldu
        Palandöken'de sömestir bereketi; otellerde doluluk oranı yüzde 90 oldu
        Palandöken'de sömestir bereketi; otellerde doluluk oranı yüzde 90 oldu