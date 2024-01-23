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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 10:39 Güncelleme: 23.01.2024 - 10:39
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 113 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 106 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 4 ve Kars'ta 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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