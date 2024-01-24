Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 360 yerleşim yerine kar ve tipiden ulaşım sağlanamıyor Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 360 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:29 facebook

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