Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oldu

        Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Erzurum'da gece sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 8 dereceyi gösterdiği kentte, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        - Ardahan

        Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Kentin bazı noktaları beyaz örtüyle kaplandı, yaban hayvanları kar örtüsü üzerinde yiyecek aradı.

        - Kars

        Kars'ta ise kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Karla kaplanan kentte, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Kentte gece en düşük hava sıcaklığı eksi 17 derece kaydedildi.

        Yağışın aralıklarla devam ettiği Sarıkamış ilçesinde de araç ve iş yeri camları buz tuttu.

        Bazı esnaflar camların buzunu elektrikli ısıtıcı kullanarak çözmeye çalıştı.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştıramadı.

        EsnafTaha Karakurt, gece çok soğuk olduğunu belirterek, "Gece hava sıcaklığı çok düştü, camların buzunu çözmeye çalışıyoruz." dedi.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        - Ağrı

        Ağrı’da iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Karla kaplanan kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle ev ve iş yeri camları buz tuttu.

        Termometreler, il merkezinde gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

        Karayolları 123. Şube Şefliği, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerindeki yollarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        - Iğdır

        Iğdır il merkezi de yağış sonrası karla kaplandı.

        Yağışla şehir beyaza büründü, vatandaşlar yiyecek bulamayan kuşlara yem verdi.

        Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 3 derece kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Ölü ve yaralılar vardı! Müzikhol çatışması kamerada!
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı
        Kar, yağmur, don ve çığ uyarısı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
        Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor
        'ABD ve diğer ülkelerin olimpiyattan politik sebeplerle çekildiğini düşünüy...
        'ABD ve diğer ülkelerin olimpiyattan politik sebeplerle çekildiğini düşünüy...
        Erzurum'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Erzurum'da firari 2 hükümlü yakalandı
        Erzurum'da düzenlenecek "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nın tanıtı...
        Erzurum'da düzenlenecek "20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları"nın tanıtı...
        Erzurum'da güvenlik birimlerinin suç aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının...
        Erzurum'da güvenlik birimlerinin suç aydınlatma oranı Türkiye ortalamasının...
        Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç öldü
        Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç öldü