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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Erzurum'da FETÖ soruşturmasında memurluktan ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:53
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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Erzurum'da FETÖ soruşturmasında memurluktan ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski memur A.A. yakalandı.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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