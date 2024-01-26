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        Kars ile Tunceli'de kar yağışı, Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

        Kars ile Tunceli'de kar yağışı, Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da soğuk hava etkisini hissettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:13
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        Kars ile Tunceli'de kar yağışı, Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
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        Kars ile Tunceli'de kar yağışı, Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da soğuk hava etkisini hissettirdi.

        Erzurum'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, buzlanma meydana geldi.

        Belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        - Kars

        Kars'ta hafta boyunca aralıklarla yağan kar, etkisini sürdürüyor.

        Beyaza bürünen şehirde, belediye ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme ve buz kırma çalışması başlattı.

        Ekipler buzlanmanın yoğun yaşandığı cadde ve sokaklarda ise tuzlama çalışması yürüttü.

        Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

        Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        - Iğdır

        Iğdır'da da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kentte, yaban hayvanlar ve kuşlar yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Beyaza bürünen Iğdır Millet Bahçesi'nde ise güzel görüntüler oluştu.

        Kent merkezinde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 6 derece kaydedildi.

        - Ardahan

        Termometrelerin gece eksi 16 dereceyi gösterdiği Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın oluştuğu kentte, ekipler sorumluluk bölgelerinde tuzlama çalışması yürüttü.

        Yüksek noktalarda ise yer yer kar ve tipi etkili oluyor.

        - Tunceli

        Tunceli’de de sabah saatlerinde başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

        Güne karla uyanan vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Bazı çocuklar evlerinin önünde ve parklarda kar topu oynayarak eğlendi.

        Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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