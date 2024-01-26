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        Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:50 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:42
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        Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 2 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Iğdır'da 15, Kars'ta ise 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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