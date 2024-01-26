Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 2 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışmasına devam ediyor.
Kar ve tipi nedeniyle Iğdır'da 15, Kars'ta ise 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.
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