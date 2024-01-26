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        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı

        Erzurum'da kent genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:44
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        Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı
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        Erzurum'da kent genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, huzur ile güvenliğin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, "silahla tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, hırsızlık, kasten yaralama, özel belgeden sahtecilik, tehdit, kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapma, ruhsatsız silah ve bıçak bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, memura görevi yaptırmamak için direnme ile alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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