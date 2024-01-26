Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar nedeniyle kent merkezleri beyaza bürüdü.

Erzurum'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

- Ağrı

Ağrı'da da hafta boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağışla beyaza bürünen kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

- Kars

Kars'ta da kar yağışı akşam üstü etkisini artırdı.

Kentte hafta boyunca etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars-Ani ve Kars-Çıldır kara yolunda kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme çalışması yaptı.

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