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        Karateciler, Gürcistan'dan şampiyon dönmek istiyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Milli karateciler, Gürcistan'da 37 kategoride yarışacakları Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:04
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        Karateciler, Gürcistan'dan şampiyon dönmek istiyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Milli karateciler, Gürcistan'da 37 kategoride yarışacakları Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

        Erzurum'da bulunan 42 milli sporcu, yüksek irtifanın avantajlarından yararlanmak için atlama kulelerindeki antrenman salonunda çalışma yapıyor.

        Aralarında daha önce birçok şampiyonadan madalyalarla dönen sporcuların da olduğu milliler, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 9-11 Şubat'ta düzenlenecek Ümit, Genç, 21 Taş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmak istiyor.

        Ümit, Genç U21 Teknik Kurulu Üyesi Kaan Yavaşoğlu, AA muhabirine, şampiyonanın hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

        Erzurum'da daha önce de kamp yapmaya geldiklerini belirten Yavaşoğlu, "Erzurum bizim uğurlu şehrimiz. Daha önce Dünya Karate Şampiyonası'nın milli takım kampını yapmıştık ve çok uğurlu geldi. Genel klasmanda takım halinde dünya ikincisi olmuştuk." dedi.

        - "Çocuklarımız çok formdalar"

        Yavaşoğlu, genç millilerle yeni bir şampiyonaya katılacaklarını vurgulayarak, "37 kategoride mücadele edeceğiz ve madalya kovalayacağız. Hedefimiz Allah'ın izniyle Avrupa Karate Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmak. Tüm halkımızın dualarını bekliyoruz onların duaları bizim için çok önemli. Mükemmel bir ekiple hazırlanıyoruz. Çocuklarımız çok formdalar. Avrupa ve dünya dereceleri olan birçok evladımız, yeni yıldızlarımız var. Müthiş bir kadroyla 85 milyonu mutlu etmek için hazırlanıyoruz." diye konuştu.

        Bütün kategorilerde büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını anlatan Yavaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Yüksek irtifada kamp yapıyoruz. Buradan 6 Şubat'ta ayrılacağız ve maçların yapılacağı tarihte çocuklarımız pik seviyesine ulaşmış olacaklar. Biz bunun karşılığını 2023'te mükemmel şekilde aldık. Çocuklarımızın maç esnasındaki kondisyonları çok yüksekti. Çocuklarımızın şu anki dinamizmleri, moralleri çok iyi. 13 kata sporcumuz var ve çok formdalar. Allah'ın izniyle finallerde alacağımız madalyalarımızı aziz şehitlerimize armağan etmek istiyoruz. 37 kategoride çok büyük başarılara imza atacağız. Bu konuda büyük bir motivasyonla hazırız. Türk karatesi çok güçlü bir yerde çünkü antrenörlerimiz çok başarılı, çok güçlü ve donanımlılar. Hedefimiz takım halinde ülkemize Avrupa Şampiyonluğu sevincini yaşatmak."

        Teknik kurulu üyesi Yusuf Coşkun da daha önce kondisyon ve kuvvet çalışması, Erzurum'da ise teknik çalışma yaptıklarını anlatarak, "Genel anlamda iyi sporcularımız var. Alttan gelen yetenekli sporcularımız var. Onlarla beraber şampiyonaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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