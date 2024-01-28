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        İşitme engelli Ahmet Taha İnal, olimpiyatlarda madalya hedefliyor

        FARUK KÜÇÜK - Doğuştan işitme engeli milli satranççı Ahmet Taha İnal, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda başarılı olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:21
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        İşitme engelli Ahmet Taha İnal, olimpiyatlarda madalya hedefliyor
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        FARUK KÜÇÜK - Doğuştan işitme engeli milli satranççı Ahmet Taha İnal, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda başarılı olmayı hedefliyor.

        Henüz 8 yaşındayken başladığı satrançta 2 yıl boyunca maç kazanamayan Ahmet, ailesinin desteğiyle spordan kopmadan çalışmalarını sürdürdü. Yılmadan spora devam eden Ahmet Taha İnal, daha sonra katıldığı müsabakalarda dereceler kazanarak milli sporcu olmayı başardı.

        Polonya’da düzenlenen İşitme Engeliler Satranç Dünya Şampiyonası’nda 10'uncu olan Ahmet Taha, İşitme Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'nda da birinci olma başarısını gösterdi.

        - "Olimpiyatlarda başarılı olmak için özel ders alıyorum"

        İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Ahmet Taha İnal, AA muhabirine, küçük yaşlarda satranca başladığını, bu süreçte ailesinin çok destek verdiğini söyledi.

        Daha önce birçok müsabakaya katıldığını belirten İnal, "Gittiğim turnuvalarda dereceler elde ettim. 2 kere Ankara'da ikinciliğim var. Polonya'da düzenlenen şampiyonada 10'uncu oldum, birçok turnuvada ise derece yaptım." dedi.

        İnal, Erzurum'da düzenlenecek olimpiyatlarda da madalya kazanmayı hedeflediğini ifade ederek, "2-12 Mart'ta düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlarda başarılı olmak için özel ders alıyorum. Ayrıca internet üzerinde turnuvalara katılıyorum. Günde en az 2 saat satranç oynayarak turnuvalara hazırlanıyorum." diye konuştu.

        - Baba İnal: "Satranç öğrenerek lisanslı sporcu oldum"

        Milli sporcunun babası Ferithan İnal ise Ahmet'in başka engellerinin olduğunu dile getirerek, "Hayata katılabilmesi için alternatif sporlara yönlendirdik çünkü bu tarz çocuklar hayattan kopabiliyorlar ve kendi başlarına bir dünyada kalıyorlar. Çocukların seçeceği ve seveceği şeylerin peşinde koşmaları lazım. Bu konuda birçok spor branşında deneme yaptık." ifadelerini kullandı.

        Çocuklarının başarılı olmasında birçok şeyin önemli olduğunu anlatan İnal, şöyle konuştu:

        "Çocuk istemese bunu yaptıramazsınız, aileler de çocuklarını istediği şeylere yönlendirmeli. Federasyonlar bu konuda çok önemli. Ahmet bu konuda sadece engellilerle değil, normal insanlarla da yarışarak Ankara'da ikinciliğe kadar yükseldi. İlk başladığında 2 yıl boyunca hiç maç kazanamadı ama pes etmedi ve sevip devam ederek başarılı oldu."

        İnal, Ahmet'in kendilerini çok gururlandırdığını belirterek, Erzurum'daki olimpiyatlarda madalya kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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