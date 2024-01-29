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        Gençlik ve Spor Bakanlığının Erzurum'daki tematik kış kampı başladı

        Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) ) düzenlenen 8. Tematik Kış Kampı'na, farkı şehirlerden üniversite öğrencileri katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:58 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:41
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        Gençlik ve Spor Bakanlığının Erzurum'daki tematik kış kampı başladı
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        Erzurum'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) ) düzenlenen 8. Tematik Kış Kampı'na, farkı şehirlerden üniversite öğrencileri katıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi ve Araştırma Daire Başkanı Şükrü Yılmaz, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kampüs alanındaki Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen ve 5 gün sürecek programın açılışında, Bakan Osman Aşkın Bak'ın öğrencilere selamını iletti.

        Erzurum'da öğrencilerin dolu dolu 5 gün geçireceğini belirten Yılmaz, "Şanslısınız, güzel bir kampa geldiniz. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle bu güzel şehri tanıma fırsatı bulacaksınız. Belki Bakanlık için en önemlisi farklı deneyimler, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak, belki hayatınızda önemli anılar biriktirecek bir kamp dönemi geçireceksiniz." dedi.

        Yılmaz, Bakanlığın öğrenciler için barınma hizmetlerinin yanı sıra gençlik ve spor faaliyetlerinde de çokça çalışma yürüttüğünü ifade ederek, bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu aktardı.

        Etkinliklerin öğrencilere çok önemli kazanımlar sağlayacağına işaret eden Yılmaz, "Katıldığınız faaliyetlerin önemini belki hayatınızın bir yerinde göreceksiniz. Buradaki 5 gün sizler için belki bir tatil ve sosyal ortam olacak. Sizin aldığınız akademik eğitimin yanında bu tip sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımınız ön planda oluyor. Umarım unutulmaz anılarla buradan ayrılısınız. Kampın herkes için başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de kış turizmi ve sporlarıyla öne çıkan Erzurum'da, farklı şehirlerden gelen öğrencileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Öğrencilere kamp döneminde güzel vakit geçirmelerini dileyen Öztürk, "Öğrencilerimiz burada hem Erzurum'u hem de kış sporlarının tanıma fırsatı bulacak. Herkese başarılı bir kamp dönemi diliyorum." dedi.

        Kış kampları tanıtım videosunun izletildiği programda, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Curling Milli Takım sporcusu Dilşat Yıldız ve başarılı sporcular öğrencilere bilgi ve deneyimlerini anlattı.

        Kampın ilk gününde Curling Salonu'nda Dilşat Yıldız ile uygulamalı ders görecek öğrenciler, ardından kayak ve buz pateni etkinliklerine katılacak.

        Kampın açılışına, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, farklı şehirlerden 90 kız öğrenci ile kurum müdürleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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