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        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi binası yenilendi

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi binasının törenle açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:42
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        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi binası yenilendi
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi binasının törenle açılışı yapıldı.

        Açılış törenine, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

        Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, dernek binasının yenilenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür ederek, şehit ve gazilik mertebesinin önemine değindi.

        Şehitlik ve gaziliğin dini bir mertebe olduğunu ifade eden Çiftçi, "Şehitlerimiz vatanı, memleketi, mukaddesatı, bayrağı savunmak için göğüslerini yıkıcı, bölücü, FETÖ'cü hainlerin mermilerine siper etmiş kahramanlar ve serdengeçti insanlardır. Dolayısıyla Cenabıhak, cümlesinin şehadetini kabul eylesin. Onlar kanlarıyla bu vatanı sulamak suretiyle bu toprakları bizlere emanet ettiler. Kendilerine minnet borçluyuz. Kahraman gazilerimiz canlarını ortaya koyarak görevlerini yaptılar, bundan sonra görev sırası bizdedir. İnşallah bizler de şehitlerimize, ailelerine layık olmaya çalışacağız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. Şu anda yurt içinde, yurt dışında operasyon yapan askerlerimizi güvenlik güçlerimizi Allah, mensur ve muzaffer eylesin."

        Konuşmaların ardından yenilenen dernek binasının açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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