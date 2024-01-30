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        Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi

        Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:49 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:49
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        Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi
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        Doğu Anadolu'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

        Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 25, Erzurum'da 20, Kars'ta 15, Ağrı'da 13 ve Tunceli'de ise 6 derece kaydedildi.

        Erzurum'da dondurucu soğukların etkisiyle araç ve iş yeri camları buz tuttu, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Ardahan'da da yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        - Yoğun sis ve pus oluştu

        Yoğun sis ve pusun da etkili olduğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Tunceli'de ise park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte vatandaşlar buzlanan caddelerde yürümekte zorlandı.

        Aç kalan bazı yaban hayvanları, yerleşim yerlerinin yakınlarında yiyecek aradı.

        - Nehir ve dereler buz tuttu

        Ağrı’da nehir ve dereler buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu. Taşlıçay ilçesinde de ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

        Kars'ta da soğukların etkisiyle Kars Çayı'nın büyük bölümü buzla kaplandı. Kafkas Üniversitesi yerleşkesinden geçen çayın buz tutmayan bölümlerinde Yeşilbaş Ördekler yiyecek ararken görüntülendi.

        Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu, ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Ağaçlar ve bitkilerin kırağı tuttuğu ilçede, bazı esnaflar yaban kuşlarını yemledi.

        Arpaçay ilçesinde ise çevresi karla kaplı mendereseler dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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