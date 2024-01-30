ETSO'da GES toplantıları devam ediyor Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (2.OSB) yapılaşmanın durdurulduğu 1. ve 2. etap alana kurulması planlanan güneş enerji santralinin (GES) kurulması için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) öncülüğünde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin (2.OSB) yapılaşmanın durdurulduğu 1. ve 2. etap alana kurulması planlanan güneş enerji santralinin (GES) kurulması için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) öncülüğünde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

GES çalışmaları kapsamında aralık ayında düzenlenen istişare toplantısının ardından ikinci toplantı ETSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yaptığı konuşmada, yapılaşmanın durdurulduğu 1. ve 2. atap alanda güneş enerjisi santrali (GES) kurulması yönünde 2. OSB yönetiminin görüş birliğine vardığını ifade etti.

Özakalın, şehirdeki sanayici firmaların ucuz enerji ihtiyacının karşılanması ve söz konusu 216 hektarlık alanın değerlendirilmesi amacıyla GES projesini hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

ETSO öncülüğünde başlatılan çalışmalarda istişare ve ortak akılla hareket etmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Özakalın, 2. OSB yönetimi olarak 1. ve 2. etaba yapılacak bir GES yatırımından kar elde etmeyi öncelikli olarak düşünmediklerini, şehirdeki üretici firmaların ucuz ve sürdürülebilir enerjiye erişimini sağlamayı esas aldıklarını bildirdi.