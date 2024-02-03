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        Erzurum'da "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri" programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:56
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        Erzurum'da "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri" programı düzenlendi
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        ERZURUM(AA)- Erzurum’da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri" programı gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğünün Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı konuşmada, aile ortamındaki birlik ve beraberliğin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sürdürülmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

        "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri" programları kapsamında etkinliklere devam edeceklerini belirten Aykut, "Söz konusu söyleşilerle aile değerlerimizi temel almakla birlikte personelimizin bireysel ve mesleki gelişimine de katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye vurgusuyla hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından programda Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Pala "Hak ve Sorumluluklar Açısından Aile Hayatı" konulu sunum yaptı.

        Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcıları, kurum personeli ile vatandaşlar katıldı.

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