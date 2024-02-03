Erzurumspor FK, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

Ligin 19. haftasında kendi evinde Bodrum FK'yi 1-0, 20. haftada ise deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 mağlup eden mavi-beyazlı takım 23 puanla 12. sırada yer alıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fatih Tokail görev yapacak.

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