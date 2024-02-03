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        Erzurumspor FK, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 21. haftasında yarın ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:47
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        Erzurumspor FK, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, ligin 21. haftasında yarın ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

        Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fatih Tokail görev yapacak.

        Ligin 19. haftasında kendi evinde Bodrum FK'yi 1-0, 20. haftada ise deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 mağlup eden mavi-beyazlı takım 23 puanla 12. sırada yer alıyor.

        Erzurum temsilcisi, galibiyeti serisini üçe çıkararak düşme potasından uzaklaşıp üst sıralara tırmanmak istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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