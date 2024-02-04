Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

        Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, yollarda buzlanma oluştu.

        Kentteki bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu.

        - Kars

        Kars'ta ise kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı.

        Bitki ve ağaçlara kırağı düşen kentte bazı araçlar soğuk havadan etkilendi. Vatandaşlar araçlarını takviye yardımıyla çalıştırabildi.

        Karla beyaza bürünen merkeze bağlı Çakmak köyünde ise güzel görüntüler oluştu.

        Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

        Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Karla mücadele ekipleri yollarda kar küreme ve yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

        Dondurucu soğukların da etkisini sürdürdüğü ilçede buz sarkıtları oluştu, bitkileri kırağı çaldı.

        - Ardahan

        Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        Göl ve akarsuların yüzeyinin buz tuttuğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

        - Ağrı

        Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Derelerin donduğu Taşlıçay ilçesinde de ağaçlara kırağı düştü, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Hamur ilçesinde çocuklar kızaklarla kayarak eğlendi.

        - Tunceli

        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabaha karşı kar etkili oldu.

        Yağışla ilçedeki park ve bahçeler ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Erzurum İlçe Belediye Başkan Adayları Tanı...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Erzurum İlçe Belediye Başkan Adayları Tanı...
        Efkan Ala: Uçurumun kenarından alındı Türkiye
        Efkan Ala: Uçurumun kenarından alındı Türkiye
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurumspor FK, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek
        Erzurumspor FK, yarın Şanlıurfaspor'u konuk edecek
        Erzurum'da geliştirilen "balatasız fren sistemi"ne patent aldı
        Erzurum'da geliştirilen "balatasız fren sistemi"ne patent aldı
        Erzurum'da "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri" programı düzenlendi
        Erzurum'da "Türkiye Yüzyılı Aile Söyleşileri" programı düzenlendi