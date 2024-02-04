Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolu açıldı

Kars'ta da dün ulaşıma kapanan 4 köy yolu ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dün kapanan 98 yerleşim yerinin yolunda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmasının ardından yeniden ulaşım sağlandı.

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