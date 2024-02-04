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        Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolu açıldı

        Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 102 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:30
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        Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yolu açıldı
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        Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 102 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışının ardından dün kapanan 98 yerleşim yerinin yolunda, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmasının ardından yeniden ulaşım sağlandı.

        Kars'ta da dün ulaşıma kapanan 4 köy yolu ise İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

        Ekiplerin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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