Erzurum'da depremlerde hayatını kaybeden polisler anıldı

Programa şube müdürleri, çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.

Namazın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okunup dua edildi. Polis ekipleri vatandaşlara ikramlarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Lalapaşa Camisi'nde öğle namazından önce düzenlenen programda depremde şehit olan polisler için Mevlid-i Şerif okundu.

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