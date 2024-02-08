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        Köpekler kapalı ameliyatla kısırlaştırılmaya başlandı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da son teknolojiyle donatılan Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesinde, sahipli ve sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılmasında "kapalı ameliyat yöntemi" uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:21
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        Köpekler kapalı ameliyatla kısırlaştırılmaya başlandı
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da son teknolojiyle donatılan Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesinde, sahipli ve sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılmasında "kapalı ameliyat yöntemi" uygulanmaya başlandı.

        Üniversite yerleşkesinde Veteriner Fakültesine bağlı hizmet veren hayvan hastanesi, kentin yanı sıra çevre illere acil servis, dahili poliklinik, jinekoloji ve cerrahi hizmetler sunuluyor.

        Hastanede, buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek, egzotik ve kafes hayvanlarının da hastalıklarına tanı konulup tedavileri yapılıyor.

        Son teknolojik cihazlara sahip hastanede, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Polat ve ekibince, sahipli ve sahipsiz dişi köpeklere kapalı ameliyat yöntemiyle kısırlaştırma tekniği uygulanıyor.

        Türkiye'de veteriner fakülteleri içinde sadece Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde uygulanan bu yöntemle kısırlaştırılan köpeklerin, açık ameliyatlara göre kısa sürede iyileşip operasyon sonrası ağrı çekmeleri minimal düzeye düşüyor.

        - Köpek popülasyonu kontrolüne katkı sağlayacak

        Bu yöntem, sahipli, sahipsiz köpek popülasyonunun da kontrol altına alınmasına katkıda bulunacak.

        Prof. Dr. Polat, AA muhabirine, kapalı ameliyat yöntemiyle dişi köpeklere kısırlaştırma operasyonu uyguladıklarını söyledi.

        Operasyonda vücudun belirlenen bölgelerine 0,5 ya da 1 santimlik küçük kesiler yapıldıktan sonra karın boşluğuna bir video kamera ve laparoskopi aletlerini yerleştirip rahim ile yumurtalıkları vücuttan uzaklaştırdıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

        "Operasyon sırasında oluşabilecek travma ve yapışma riski oldukça düşük. Operasyon süresi çok kısa, bu nedenle hastaya verilen anestezik madde miktarı da oldukça düşük, bu durum hastaya ciddi avantaj sağlıyor. Operasyon sırası ve sonrasında komplikasyonların görülme olasılığı düşüktür. Operasyon sonrası hastada gözlenen ağrı minimal düzeyde ve iyileşme süresi oldukça hızlı."

        Polat, köpeklerin doğurganlığına işaret ederek "Köpekler bir batında 6-10 arası yavru doğurabiliyor. Sahipsiz köpek popülasyonunu kontrol altına almak adına da laparoskopik yöntemle kısırlaştırma tekniği önemli avantaj sağlıyor." diye konuştu.

        - "Kapalı yöntemle kısırlaştırma operasyonu yapan tek fakülteyiz"

        Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın ekipman ve donanım anlamında hastaneye her türlü desteği verdiğini anlatan Polat, şunları kaydetti:

        "Türkiye'deki veteriner fakülteleri içerisinde hayvan hastanelerinde laparoskopik ekipmana sahip olan ve kapalı yöntemle kısırlaştırma operasyonu yapan tek fakülteyiz. Bu anlamda Türkiye'nin en gelişmiş hayvan hastaneleri içinde yer alıyoruz. Laparoskopik olarak kısırlaştırma operasyonunu rutin olarak yapmaya başladık. Hayvan sahipleri bu konuda bilgili, başvurduklarında kısırlaştırma yöntemlerini soruyor. İnsan hekimliğinde olduğu gibi hekim ve hasta açısından bu yöntem oldukça avantajlı ve konforlu."

        Polat, kapalı yöntemle yaptıkları kısırlaştırma operasyonunun 5 ila 7 dakika sürdüğünü ifade ederek, aynı zamanda hastaneye yurdun çeşitli illerinden gelen akademisyenlere bu konularda uygulamalı eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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