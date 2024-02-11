Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı araçların camları buz tuttu, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

        - Ardahan

        Ardahan'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14 derece kaydedildi.

        Kent merkezinde soğuk nedeniyle gece başlayan sis, kırağıya dönüştü.

        Kırağı ile ağaçlar ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

        Kar yağışı nedeniyle kentteki bazı tek katlı evlerin üstü karla kaplandı.

        - Kars

        Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Selim ilçesinde soğuk hava nedeniyle buzla kaplanan akarsular dron ile görüntülendi.

        Sarıkamış ilçesinde de beyaza bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu. Bina çatıları ve şelalelerde buz sarkıtları oluştu, sulak alanlar buzla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Cimbom tam gaz!
        Cimbom tam gaz!

        Benzer Haberler

        Erzurum ve Ardahan'da 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum ve Ardahan'da 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Kapıları arızalı otomobilde kilitli kalan bebeği, itfaiye kurtardı
        Kapıları arızalı otomobilde kilitli kalan bebeği, itfaiye kurtardı
        Erzurum'da geleneksel "Şen-Kay Hızek" etkinliği düzenlendi
        Erzurum'da geleneksel "Şen-Kay Hızek" etkinliği düzenlendi
        Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası, Erzurum'da başladı
        Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası, Erzurum'da başladı
        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Erzurum'da sağlıkçılar Filistin için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi
        Erzurum'da sağlıkçılar Filistin için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi