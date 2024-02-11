Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Sarıkamış ilçesinde de beyaza bürünen sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu. Bina çatıları ve şelalelerde buz sarkıtları oluştu, sulak alanlar buzla kaplandı.

Kırağı ile ağaçlar ve park halindeki araçlar beyaza büründü.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı araçların camları buz tuttu, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

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