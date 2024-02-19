Erzurum'da cezaevinden kaçıp eşini silahla ağır yaralayan hükümlü tutuklandı
Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve iki gün önce eşini silahla ağır yaralayan hükümlü cezaevine konuldu.
Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve iki gün önce eşini silahla ağır yaralayan hükümlü cezaevine konuldu.
Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 19 Şubat'ta eşi Elif S'yi (32) silahla ağır yaralayarak kaçan Şafak S'nin (39) emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Erzurum-Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanan Şafak S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağır yaralı Elif S'nin ise Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
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