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        Erzurum'da cezaevinden kaçıp eşini silahla ağır yaralayan hükümlü tutuklandı

        Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve iki gün önce eşini silahla ağır yaralayan hükümlü cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:12
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        Erzurum'da cezaevinden kaçıp eşini silahla ağır yaralayan hükümlü tutuklandı
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        Erzurum'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve iki gün önce eşini silahla ağır yaralayan hükümlü cezaevine konuldu.

        Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 19 Şubat'ta eşi Elif S'yi (32) silahla ağır yaralayarak kaçan Şafak S'nin (39) emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.

        Erzurum-Pasinler kara yolunda takside suç aletiyle yakalanan Şafak S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ağır yaralı Elif S'nin ise Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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