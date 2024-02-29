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        Atatürk Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle işbirliği yaptı

        Atatürk Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:03 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:12
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        Atatürk Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle işbirliği yaptı
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        Atatürk Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzaladı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi doğu coğrafyasının en önemli üniversiteleriyle bilimsel ve kültürel protokoller imzalayarak "uluslararasılaşma" faaliyetlerine devam ediyor.

        Bu kapsamda, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fariz Mammadov ile Üniversite Sanayi İş Birliği Başkanı Aynure İsmailova, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

        Her iki üniversite arasında eğitim ve araştırma tabanlı öğrenci, akademik personel değişimi, ortak bilimsel çalışmaların planlanması ile çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenmesi konuları kapsayan protokoller imzalandı.

        Rektör Çomaklı, üniversite olarak başkent Bakü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası liderlik misyonuna uygun ikili iş birliği çalışmaların artırılarak devam ettiğine dikkati çekerek, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile çok daha yakın ve etkin çalışmalar yapılacağını söyledi.

        Atatürk Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığını ve müfredatının da Türkiye ile uyumlu olması nedeniyle öğrenci ve akademisyen değişiminin çok kolay olacağını belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

        "Azerbaycan Teknik Üniversitesi aynı zamanda da ERASMUS öğrenci ve personel hareketliliği için yeni dönemde birlikte çalışacağımız bir üniversite. Birçok iş birliği anlaşmasında olduğu gibi bu anlaşmadan da uluslararası vizyonumuza ilave olarak kardeş ve dost Azerbaycan ile hem bilim hem de teknik anlamda bizim olanaklarımızı kendileriyle paylaşmaya ve kendilerinden de elbette ki bize katkı sağlayacak desteği bulmayı ümit ediyoruz. İmzaladığımız anlaşmalar sonucunda tecrübelerimizi birleştirerek güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu durum hem kültürel çeşitliliğin hem de bilimsel verimliliğin önünü açıyor. Üniversite olarak son yıllarda ivme kazanan başarılı sonuçların yapılan iş birlikleri ile doğru orantılı olduğuna inanıyoruz."

        Prof. Dr. Valiyev de kardeş ülke Türkiye’nin en başarılı üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Yapılan anlaşmayla ülkeler arasındaki iş birliği ve dostluğun daha da pekişeceğinin altını çizen Valiyev, Türk üniversitelerini kendilerinden bir kurum olarak gördüklerini ve her iki kardeş üniversitenin de birbirinden öğreneceği çok şey olduğunu vurguladı.

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