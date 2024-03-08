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        Erzurum'da kadınlar atıklardan sanat eseri yaptı

        Erzurum'da kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla atık maddeleri sanat eserlerine dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 08.03.2024 - 13:55
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        Erzurum'da kadınlar atıklardan sanat eseri yaptı
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        Erzurum'da kadınlar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla atık maddeleri sanat eserlerine dönüştürdü.

        Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesi'nde Arş.Gör. Serap Bulat koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Müze Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte kadınlar, cam şişe, gazoz kapağı, ayakkabı kutuları gibi atık malzemeleri kullanarak sanat eserleri tasarladı.

        Rektör Yardımcısı Yurtcan, AA muhabirine, gerçekleştirdikleri etkinlikle kadınların kendi günlerinde gücünü göstermeye çalıştıklarını söyledi.

        Sürdürülebilir kaynaklarla atıkların devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını belirten Yurtcan, "Dünyada atık yönetimi çok önemli ve mikro plastiklerden fabrika atıklarına çok büyük sorunlar var." dedi.

        Kendi günlerinde bu etkinlikle temiz çevre mesajı vermeye de çalıştıklarını dile getiren Yurtcan, "Kadınların hep şiddetle ya da farklı şeylerle 8 Mart'ta temsil edilmesi değil de kadınların önemli iş gücünün burada yansıtılması amacıyla Güzel Sanatlar Fakültemiz böyle güzel bir organizasyon yaptı. Atık malzemelerden sürdürülebilir ürünler üretmek ve farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

        Üniversite olarak Yeni Nesil Tasarı Projesiyle eğitim ve araştırma yönteminin yanında topluma katkı misyonuna çok öncelik verdiklerini vurgulayan Yurtcan, "Bu anlamda da bu tarz etkinlikleri artırarak eğitim ve araştırma anlamında misyonumuzu genişletip, topluma katkı misyonunu artırmak istiyoruz. Bu tarz önemli günlerde farkındalığı oluşturup, devam etmek istiyoruz."

        Müzenin Koordinatörü Bulat da tüm kadınların gününü kutlayarak, onların elinden çıkan eserleri 2 hafta boyunca müzede sergileneceğini aktardı.

        Kadınların toplum için özel olduğunu işaret eden Bulat, "Atık nesneleri hocalarımızla sanatsal konsepte sokarak bir sergi açacağız. Bu süreçte günümüzde sürdürülebilir dünya, çevre ve ekolojiyle ilgili bir sürü soru var. Bu konuda insanlara dikkat çekmek için bu etkinliği organize ettik." ifadelerini kullandı.

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