GÜNCELLEME - Erzurum'da bir kişi eşini ve kızını bıçaklayarak öldürdü

Öte yandan, ailenin Bingöllü olduğu, tutuklanan zanlının Palandöken ilçesinde bir lisede coğrafya öğretmeni, öldürdüğü eşinin de Erzurum Şehir Hastanesinde ebe olarak çalıştığı öğrenildi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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