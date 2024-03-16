Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Erzurum mitinginde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor." dedi.

Erdoğan, partisinin Erzurum Miting, Etkinlik ve Gösteri Alanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.

İnsanlara ve şehirlere olan sevgilerini bugüne kadar hep eser ve hizmet siyasetiyle göstermiş bir parti olduklarını belirten Erdoğan, bu anlayışla Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente 3 bin 911 yeni derslik kazandırdıklarını, ikinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesini kurduklarını anımsattı.

- "Erzurum'un kış sporları merkezi hüviyetini güçlendireceğiz"

Gençlik ve sporda 19 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptıklarını, birçok farklı branşta 73 spor tesisi inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, Erzurum'a 20 bin kişi kapasiteli modern bir stat kazandırmak için de hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Palandöken Kayak Merkezimizle Konaklı Kayak Merkezimizi birleştirecek bir projeyle Erzurum'un kış sporları merkezi hüviyetini güçlendireceğiz." dedi.

Erzurumlu ihtiyaç sahiplerine 10,5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını ifade eden Erdoğan, sağlıkta 2 bin 32 yataklı 27 hastane dahil 107 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını, bunların arasında 700 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi ve 400 yataklı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de bulunduğunu söyledi.

TOKİ vasıtasıyla 14 bin 919 konut uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, bunlardan 10 bin 17 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, kalanların yapımına ise devam ettiklerini belirtti.

- "Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız"

Kentsel dönüşümde 5 bin 435 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aziziye ilçemizdeki kentsel dönüşüm projesinde yaşanan gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz. Daha önce hiç atık su arıtma tesisi bulunmayan şehrimizde bugün 4 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde altmış ikisine hizmet veriyoruz. Erzurum'daki 13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık, 3'ünün yapımına devam ediyoruz."

Ulaştırmada 49 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol mesafesini 620 kilometreye çıkardıkları bilgisini veren Erdoğan, Pirinkayalar, İspir, Özbağ 1-2, Özlüce-Arkun 1-2 ve Güllübağ tünellerini tamamlayıp hizmete aldıklarını hatırlattı.

Aksukapı, Mevlana ve Büyük Geçit köprülü kavşaklarını bitirerek trafiğe açtıklarını anımsatan Erdoğan, Horasan-Karakurt-Sarıkamış, Erzurum-Çat-Bingöl, İspir-Rize, Erzurum-Pasinler-Horasan yolları, Hınıs şehir geçişi, Oltu çevre yolu ve bağlantı yollarını bölünmüş yol olarak inşa ettiklerini kaydetti.

"Halen yapımı süren çok sayıda tüneli ve yolu bu yıldan başlayarak kademe kademe hizmete alacağız." diyen Erdoğan, Palandöken Lojistik Merkezini şehre kazandırdıklarını belirtti.

- "Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Hattının proje çalışmalarında sona geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum sınırları içindeki demir yollarını komple yenilediklerini, Divriği-Erzincan, Erzurum-Kars demir yolu hattının modernizasyonu için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Hattının proje çalışmalarında sona geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde inşasına da geçeceğiz. Yaptığımız yatırımlarla modernize edip büyüttüğümüz Erzurum Havalimanımızın yolcu sayısı yılda 105 binden 1 milyonun üzerine çıktı." diye konuştu.

Tarım ve ormanda Erzurum'a 11 baraj, 1 içme suyu tesisi, 23 sulama tesisi, 3 arazi toplulaştırma projesi, 300 taşkın koruma tesisi, 15 gölet ve 28 hidroelektrik santrali kazandırdıklarını bildiren Erdoğan, inşa ettikleri sulama projeleriyle 554 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak çiftçilere yıllık 4 milyar lira gelir artışı sağladıklarını anlattı.

Toplam 280 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Söylemez Barajı başta olmak üzere 8 barajın yapımının sürdüğü bilgisini paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daphan Ovası Cazibe Sulamasının ilk kısmını tamamladık. İkinci kısım ihalesine bu yıl içinde çıkıyoruz. Başköy Barajı Sulaması ve Sakalıkesik Ovası Sulaması ikinci kısmının yapımına devam ediyoruz. Çeşitli safhalardaki 13 tesisi bitirdiğimizde 425 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerimize 32 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimizde bir Teknokent kurduk. Organize sanayi bölgelerimizin altyapısını güçlendirdik. Mevcut organize sanayi bölgesini büyüterek yatırım için bekleyen 250 firmamızın önünü açacağız. İstihdamı desteklemek için Erzurumlu işverenlerimize 2 milyar lira prim teşviki verdik. Enerjide Erzurum'un bütün ilçelerine doğal gaz arzını sağladık."

Bunların yanında Büyükşehir Belediyesinde Fuar Merkezi, Kültür Yolu, Canlı Hayvan Borsası, Bilim Merkezi, Barış Pınarı Köprüsü, Bilgi Evleri, Miting ve Gösteri Alanı gibi yatırımlarla şehrin gelişmesine katkı sağladıklarını ifade eden Erdoğan, "İlçelerimizin tamamında Selçuklu mimarisini modern tasarımla buluşturan projelerin hayata geçirilmesini takdirle karşılıyorum." dedi.

- "Erzurum'a çok daha fazla yatırım yapacağız"

Erzurum'u sevdiğini, Erzurum'un da kendisini sevdiğini bildiğini belirten Erdoğan, 31 Mart'tan sonra büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle işbirliği içinde kente çok daha fazla yatırım yapacaklarını bildirdi.

Erdoğan, hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için Erzurumlulardan yine çok güçlü destek beklediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı bu milletin kökü peygamber efendimize ve milletimizin binlerce yıllık tarihine uzanan bir medeniyet davasının bugünkü temsilcileridir. Bizim talip olduğumuz tek miras, işte bu medeniyet davası mirasıdır. Bu dava, öyle büyük bir mirastır ki onu ancak layıkıyla taşıyabilecek olanlar üstlenebilir. Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Kimsenin şahsıyla meselemiz yoktur. Üzüntümüz, kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla altılı masalara oturanlaradır."

Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerden geçerek bugünlere geldiğini, bugün doya doya teneffüs edilen özgürlük ortamının vatandaşlara altın tepside sunulmadığını dile getiren Erdoğan, hangi kazanımın, hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletin gayet iyi bildiğini söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Darbeden terör saldırılarına, sokak olaylarından, partimizin kapatılma davasına kadar nice zorluklara göğüs gerdik, nice badireler atlattık. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde 253 şehidimizin kanı pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini olaylara aklı selimle bakan herkes görebiliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor. Şimdi buradan siz kardeşlerime bir şey daha söyleyeceğim. İstanbul'da Erzurumlu malum çok. İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın diyerek uyaracaksınız değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? Bitmedi. İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi? Hep beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Şimdi belediye başkanlarımızı ben sizlere emanet ediyorum."

- Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen ve Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ile bazı Erzurum milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından miting alanına gelirken yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Halkla sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, kendisini karşılayan çocuklara da harçlık verip oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından çıkışı sonrası yol güzergahında, Erzurum'daki atlı spor cirit kulüplerinin sporcuları, cirit atları üzerinde ellerindeki Türk bayraklarıyla karşıladı.

Öte yandan Erdoğan, miting alanındaki konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

(Bitti)