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        Erzurumspor FK-Tuzlaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, artık ligde ilk 7'yi kovalayacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:16
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        Erzurumspor FK-Tuzlaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, artık ligde ilk 7'yi kovalayacaklarını söyledi.

        Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kritik bir maç oynandığını belirterek, kazanarak alt sıralardan kurtulduklarını dile getirdi.

        Tuzlaspor maçının hedef maçı olduğuna dikkati çeken Kutlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz bu maçta olası puan kaybında önümüzdeki haftalarda artık ligde tutunmayı daha sağlam yer edinmeye çalışırken, kazandığımız takdirde, artık bugüne kadar hiç dillendirmedim ama ilk 7'yi bundan sonra rahatlıkla kovalayabileceğimizi söylerim. Ligin altından artık koptuk diyebilirim, yeni hedefimiz play-off olacak. Bunu bugüne kadar hiç dillendirmedim çünkü matematiksel olarak değilse bile rahat bir puana eriştik. Bundan sonraki süreç bizim adımıza önemli. Oyuncularıma sürekli söylüyorum, 1.5 yıldır buradayım. Geçen sene göreve başladığımız günden beri büyük övgüleri hak ediyorlar."

        Tuzlaspor'un maçın yavaşlatıldığına dair serzenişleri olduğunu hatırlatan Kutlu, oyunun yavaşlamasından dolayı ilk 35-40 dakika kendilerinin şikayetçi olduklarını söyledi.

        Kutlu, Türkiye'de mağlup takımların oyunun yavaşlatılmasıyla ilgili serzenişte bulunduğunu dile getirerek, "Erzurum'da özellikle yüksek tempoyla oynamak istiyoruz. Önde baskı yapmak istiyoruz. Onların ilk 30-40 dakikadaki amaçları bizim o tempomuzu kırmak. Yani sakatlıklarda kenarda hakemle olsun, yere yatıp o tempomuzu kırmaktı. Ta ki biz golü bulana kadar, golü biz bulduk, sonra bu sefer aynı şeyden kendileri şikayet etmeye başladı. İş kendilerine dönünce değil de gerçeği söylemek lazım." diye konuştu.

        Kutlu, maça ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bugün baktığımız zaman defans bloğumuzda Orhan ve Mustafa Akbaş gibi sakat ve cezalı oyuncularımız var, Celal orada oynadı yine gol yemedik. Verdiğimiz bir tane gol pozisyonu var, Ufuk uzun süren bir sakatlıktan döndü. Defans bloğumuz kaptan hariç tamamına yakını değişmiş gibi gözükse de yine bir pozisyonda rakibe verdiğimiz bir pozisyonla maçı tamamladık. Girdiğimiz iki üç tane net pozisyon var zaten maçın belli bir bölümünden sonra artık rakibimizin yapacağı hataları kovalamaya başladık ki bunda da bulduk bir iki pozisyon."

        Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise Erzurum'un zor bir deplasman olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Erzurum, son 9 maçta 1 gol yemiş, çok katı savunmayla oynayan, ileriye direkt, özellikle Eren'i çok iyi kullanan bir takıma karşı burada en az 1 puanla dönmeyi istiyorduk. Buna göre de çalıştık, golün, nitekim anlattığımız, çalıştığımız pozisyondan gelmesi çok üzüyor. Çok zoruna gidiyor insanın. Böyle önemli bir haftada ama yapacak bir şey yok. Erzurumspor'da bu çıkışından dolayı tebrik ederim, iyi gidiyorlar. Hakan hoca başta olmak üzere oyuncu arkadaşları camiayı tebrik ederim, başarılar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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