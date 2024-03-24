Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da "4. Palandöken Freestyle Şampiyonası" düzenlendi

        Erzurum'da düzenlenen "4. Palandöken Freestyle Şampiyonası" heyecanlı anlar yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 24.03.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da "4. Palandöken Freestyle Şampiyonası" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da düzenlenen "4. Palandöken Freestyle Şampiyonası" heyecanlı anlar yaşattı.

        Palandöken Kayak Merkezinde bulunan Türkiye'nin ilk snowparkında Palandöken Freestyle Şampiyonası düzenlendi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 A.Ş. tarafından düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'den 36, farklı ülkelerden ise 4 olmak üzere toplam da 40 sporcu katıldı.

        Sporcular, snowboard akrobasi yarışları için hazırlanan pistlerde tek tek kayarak, heyecan dolu anlar yaşadı.

        Yaklaşık 2 buçuk saat süren ve sporcuların 3 etapta yarıştığı şampiyonada zaman zaman rüzgarın şiddetini artırmasıyla zor anlarda yaşadı.

        Jüri üyelerinin oylamaları ile belirlenen sonuçlara göre erkeklerde Hasan Kemaloğlu birinci, olurken Furkan Karabıyık ikinci, Umut Öğücü ise üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise şampiyon Melisa Kopuz, olurken 2. Ceren Sancaklı, 3. ise İdil Halefoğlu oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        İstinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu
        İstinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Güneşli havayı fırsat bilenler Palandöken'de zaman geçirdi
        Güneşli havayı fırsat bilenler Palandöken'de zaman geçirdi
        Karla kaplanan Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili
        Karla kaplanan Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili
        Erzurum'da 'Yüzyılın 100 Yemeği'ni gün ışığına çıkardılar
        Erzurum'da 'Yüzyılın 100 Yemeği'ni gün ışığına çıkardılar
        Erzurum'da Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası düzenlendi
        Erzurum'da Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası düzenlendi
        Erzurum'da sağlıkçılar kar yağışı altında Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçe...
        Erzurum'da sağlıkçılar kar yağışı altında Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçe...
        İlkbaharda yoğun karın ardından Palandöken ve Sarıkamış'ta kayak keyfi sürü...
        İlkbaharda yoğun karın ardından Palandöken ve Sarıkamış'ta kayak keyfi sürü...