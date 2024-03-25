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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:49 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:49
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        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
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        Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmeni yakaladı.

        Firari hükümlü D.K. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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