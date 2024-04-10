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        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:42
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        Erzurum Emniyet Müdürü Yırtar'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Yırtar, mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

        Vatandaşlara bayramın neşesini herkesle paylaşma çağrısında bulunan Yırtar, "Bayramda sevdiklerimize bağlı kalabilmek için yolculuklarımızda emniyet kemerlerimizi takmaya, trafik kurallarına uymaya, kolluk kuvvetlerimize de yardımcı olmaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

        Yırtar, bayramın insanın sevdikleriyle daha güzel geçtiğine işaret ederek, "Değerli Erzurumluların huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramını tebrik ediyor, görevi başında canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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