Erzurum'da fabrika işçilerine tahsis edilen yapıda çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da şeker fabrikası işçilerine tahsis edilen tek katlı yapıda tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Aziziye ilçesindeki Erzurum Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerin konaklaması için tahsis edilen fabrikanın yan tarafındaki yapıda, tadilat sırasında yangın çıktı.

Çatı katını saran yangına fabrikanın ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yapının çatısında hasar meydana geldi.

Tadilat sırasında yangın çıktığını ifade eden Karavaizoğlu, "İşçilerimize konaklama yeri sağlamak için tadilata başladık ve bu sırada uzun süredir de boşta kaldığı için tahtaları kuru ve bu tahtaların altında cam yünü var. Kaynakçılar boruları keserken cam yününe kıvılcım sıçradı. Bu yüzden yangın çıktı." dedi.

Karavaizoğlu, yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Bizim itfaiyemiz anında müdahale ediyor ama gücü yetmediği için Büyükşehir Belediyesine haber verdik. Bize uzak oldukları için onlar gelene kadar cam yünler tutuştu. Dolayısıyla çatının altında kuru tahtalar da tutuştu. Binanın içinde herhangi bir vukuat yok. Çatı kısmında tutuşmadın dolayı hasar oluştu. İçinde kimse olmadığı için bir sıkıntı yok." diye konuştu.