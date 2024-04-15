Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Harun Reşit Güngör
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 67 Mustafa Gürkan Varlık), Estrela, Sefa Akgün, Ufuk Budak, Rosheuvel (Dk. 60 Özgür Sert), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 88 Muhammed Emin Yavaş), Eren Tozlu
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Isaac Donkor, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Muhammed Himmet Ertürk), Roshi, Burak Süleyman (Dk. 72 Del Valle), Dimitrov (Dk. 72 Samed Onur), Kasongo (Dk. 83 Dino)
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