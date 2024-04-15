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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:59 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:59
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Harun Reşit Güngör

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 67 Mustafa Gürkan Varlık), Estrela, Sefa Akgün, Ufuk Budak, Rosheuvel (Dk. 60 Özgür Sert), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 88 Muhammed Emin Yavaş), Eren Tozlu

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Isaac Donkor, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Muhammed Himmet Ertürk), Roshi, Burak Süleyman (Dk. 72 Del Valle), Dimitrov (Dk. 72 Samed Onur), Kasongo (Dk. 83 Dino)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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