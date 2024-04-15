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        Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 20:09 Güncelleme: 15.04.2024 - 20:09
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        Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyledi.

        Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci yarısında kendi sahalarında birçok maçı kazandıklarını, bu maçı da kazanmak için sahaya çıktıklarını belirtti.

        Rakibin güçlü bir kadroyla sahaya çıktığını ifade eden Kutlu, "Özellikle ligin ikinci yarısında içeride hemen hemen her maçımızı kazanmıştık. Alışmıştık da iç sahada kazanmaya ama karşımızda güçlü bir takım vardı. Bugüne kadar ki bence en iyi kadroyla çıktılar. 3 aydır sakat olan stoperlerin oynaması onlar için büyük bir avantajdı." diye konuştu.

        Kutlu, ilk yarı istenen oyunu ortaya koyamadıklarını anlatarak, "İlk yarı bizim adımıza sıkıntılıydı istediğimiz pozisyonlara giremedik. Rakibi biraz daha fazla geride karşıladık ama ikinci yarı gerçekten takım öne çıktı. Top rakipte daha fazla gözükse de net pozisyon üretebilen, üretebilecek son pasları atabilsek net pozisyonlara girebilecek taraftık. Rakibimize duran toplar hariç pozisyon vermedik. İkinci yarı bu yüzden bizim adımıza olumlu." diye konuştu.

        Mavi-beyazlı takımın play-off şansının sürdüğünü dile getiren Kutlu, "İki yıla yakındır buradayım ve oyuncularım bu sürede her maçı final niteliğinde oynadı. Bugün de play-off hedefi koyduğumuz için final gibiydi. Onlar da yoruldu, zaman zaman tempolarının düşmesi normal çünkü bu işin psikoloji çok önemli. Matematiksel şansımız devam ettiği sürece play-off'u kovalayacağız. İyi takımlarla oynayacağız, önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ni yendiğimiz takdirde. Çünkü ben şöyle hesaplıyorum önümüzdeki maçı 3 puanla kapattığımız takdirde play-off şansımız devam eder. Aynı inançla devam edeceğiz. Olur olmaz ama önemli olan futbolcuların gösterdiği direniş, arzu bu bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        - Sakaryaspor cephesi

        Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı da karşılaşmadan 2 puan bıraktıkları içi üzgün olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Çok sevindiğimiz bir sonuçla buradan ayrılmıyoruz. Bizim hedeflediğimiz lig sıralaması burada şu an bizi çok fazla memnun ederek evimize göndermiyor. Rakibin uzun toplarla bizi ekarte edeceği ve daha çok savunma arkasına atacağı topları denediğini gördük. Biz ikinci yarı biraz daha buna önlem almaya çalıştık ama biz de pozisyon üretme konusunda biraz kısır davrandık. Bizim adımıza sarı kartın olmadığı, mücadele gücünün bizim için biraz daha düşük olduğunu söyleyebilirim ama aynı şeyi rakip için söyleyemem. Daha mücadele gücü yüksek oyun oynadılar. Onları da kutluyorum. Bizim için 1 puanın önemi var ama büyük hedeflere yol alan bir takımın alacağı sonucun bu olmadığını düşünerek evimize dönüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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