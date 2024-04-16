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        Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı

        Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 23:21 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:21
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        Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı
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        Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kampüste iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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