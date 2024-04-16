Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Kampüsü’nde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kampüste iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Üniversite öğrencilerinin de karıştığı kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kampüse gelerek olay yerinde incelemede bulundu.
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