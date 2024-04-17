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        Dede mesleğini devlet desteğiyle birleştirdi, süt ürünleri üretimini artırdı

        TALHA KOCA - Dedesinden kalan mesleki mirası devlet desteğiyle geliştiren Ardahanlı girişimci, Erzurum'da açtığı mandırayla hem süt ürünleri üretimini artırdı hem de istihdam sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:54
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        Dede mesleğini devlet desteğiyle birleştirdi, süt ürünleri üretimini artırdı
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        TALHA KOCA - Dedesinden kalan mesleki mirası devlet desteğiyle geliştiren Ardahanlı girişimci, Erzurum'da açtığı mandırayla hem süt ürünleri üretimini artırdı hem de istihdam sağlıyor.

        Ardahan'da dedesinden kalan süt ürünleri üretimini devam ettiren 45 yaşındaki Erkan Koç, 2023'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle 3. mandırasını Erzurum'da Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 4 bin metrekare alana kurdu.

        İlçenin kırsal mahallelerinden günlük süt toplayan Koç, bu sütü son sistem teknolojiyle kurduğu fabrikada işleyerek, kaşar peyniri, tereyağı ve çeşitli süt ürünlerine dönüştürüyor.

        Yarım asrı aşkın süredir ailesiyle bu işi sürdüren ve Oltu'da açtığı tesiste 15 kişiyi istihdam eden Koç, ürettiği ürünleri internet sitelerinden ülkenin dört bir tarafına pazarlıyor.

        Koç, AA muhabirine, sürekli gelişim içinde olduklarını, markasını duyurmayı başardığını söyledi.

        Müşteri potansiyelinin ve satışlarının iyi olduğunu belirten Koç, "Günlük 10 ton kapasiteyle çalışıyoruz. Kışın sütlerimiz biraz daha az, sezon başladığında süt durumumuz iyi oluyor. Üretimimizde 17 çeşit ürün paketliyoruz. Bunu Türkiye geneli her tarafa gönderiyoruz, amacımız ürünlerimizi yurt dışına taşımaktır." dedi.

        - Sürekli üretimi artırmayı hedefliyor

        Ardahan'ın Göle ilçesinde de 2 mandırası olduğunu aktaran Koç, işini daha da geliştirip, şubelerini artırmayı planladığını anlattı.

        TKDK'den yaklaşık 2 buçuk milyon lira destek aldığını ifade eden Koç, "Bu tesisi TKDK destekli yaptık. Çevre köylerden ve ilçelerden süt alımına da başladık. 500-550 köylüden süt alıyoruz. Onlardan aldığımız sütü peynire çevirip Türkiye'nin her tarafına satışa sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ardahan'dan insanlara daha iyi hizmet edebilmek için Erzurum'a geldiklerini dile getiren Koç, "Büyüyüp iyi işler yapmak, daha kaliteli ürünler üretmek için OSB'ye geldik. Kalitemizden hiçbir zaman ödün vermeden devam etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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