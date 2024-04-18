Gurbetten köyüne dönen kadın devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

TALHA KOCA - Tekirdağ'dan 2 yıl önce ailesiyle memleketi Erzurum'daki köyüne dönerek devletten aldıkları destekle küçükbaş hayvancılığa başlayan Demet Bedir, sürü sahibi oldu.

Eşinin işi dolayısıyla 2014'te Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşen 45 yaşındaki iki çocuk annesi Bedir ve ailesi tek maaşla geçim sıkıntısı yaşadı.

Bedir, 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesine başvuruda bulunarak, 100 koyun destek alıp, ailesiyle memleketi Oltu ilçesinin kırsal mahallelerinden Yarbaşı'na döndü.

Aldığı koyunları eşiyle 2 bin rakımdaki köylerinin dağları ve meralarında otlatıp bakımlarını yapan Bedir, hayvan sayısını 2 yılda yaklaşık 500'e çıkararak sürü sahibi oldu. Bedir, AA muhabirine, birçok neden için gurbetten köylerine döndüklerini, verilen desteklerden memnun kaldığını ve hayvanlarının sayısını artırmayı planladığını söyledi. Köylerinde olmaktan ailecek çok mutlu olduklarını belirten Bedir, "Devletimize bize böyle bir fırsat verdiği için teşekkür ediyoruz. Büyükşehirlerde yaşamakta zorlananlar köylerine dönsünler ve devletimizin hizmetlerinden faydalansınlar. Biz geçimimizi çok güzel sağlıyoruz." dedi.