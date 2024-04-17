Erzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde dün akşam iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. A.B. ile ağır yaralanan M.S.B. kampüs içerisinde uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım istemiş ve ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada M.S.B. (22) ile A.B'yi (22) bıçaklama yaraladıktan sonra gözaltına alınan Y.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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