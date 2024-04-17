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        Erzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan kavgada 1'i ağır 2 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 23:55 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:55
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        Erzurum'da iki üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da üniversite kampüsünde çıkan kavgada 1'i ağır 2 öğrenciyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan kavgada M.S.B. (22) ile A.B'yi (22) bıçaklama yaraladıktan sonra gözaltına alınan Y.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Zanlı Y.E.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde dün akşam iki grup üniversite öğrencisi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. A.B. ile ağır yaralanan M.S.B. kampüs içerisinde uygulama yapan trafik polislerinin yanına giderek yardım istemiş ve ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Şüpheli Y.E.B. ise polis ekiplerince otomobilde yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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