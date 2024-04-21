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        Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Erzurum merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal edip sattıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 00:24 Güncelleme: 21.04.2024 - 00:24
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        Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Erzurum merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal edip sattıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu madde imali ve ticareti" suçunu örgütlü işleyenlere yönelik iki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada sentetik uyuşturucu ile esrar, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi, 7 cep telefonu ile bir hafıza kartı bulundu.

        Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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