Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Erzurum merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu imal edip sattıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu madde imali ve ticareti" suçunu örgütlü işleyenlere yönelik iki ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada sentetik uyuşturucu ile esrar, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi, 7 cep telefonu ile bir hafıza kartı bulundu.