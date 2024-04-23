Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Ata toprağını boş bırakmak istemedi, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

        TALHA KOCA - Şehirde uzun süre yaşadıktan sonra devletten aldığı destekle köyüne dönerek 100 küçükbaşla hayvancılığa başlayan ve sürü sahibi olan Bayram Çelik, koyun sayısını artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 23.04.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ata toprağını boş bırakmak istemedi, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TALHA KOCA - Şehirde uzun süre yaşadıktan sonra devletten aldığı destekle köyüne dönerek 100 küçükbaşla hayvancılığa başlayan ve sürü sahibi olan Bayram Çelik, koyun sayısını artırmayı hedefliyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesine geçen yıl başvuruda bulunan 35 yaşındaki Çelik, 100 koyun destek alıp Erzurum merkezden Oltu ilçesinin kırsal mahallelerinden Tutmaç'a döndü.

        Evli ve 1 çocuk babası Çelik, dedesinden kalan ağıl ve eve yerleşerek devlet desteğiyle aldığı koyunlarla ilgilenmeye başladı. Her gün 07.00'de hayvanlarını yaklaşık 2 bin rakımdaki yerleşim yerinin dağları ve meralarına çıkaran Çelik, akşam da hayvanların bakımını yapıyor.

        Aldığı koyunlardan 250 kuzu elde eden Çelik, geliriyle 100 koyun daha alarak küçükbaş hayvan sayısını 450'ye çıkardı.

        - "1000 küçükbaş hedefliyorum"

        Bayram Çelik, AA muhabirine, köyüne döndüğü için mutlu olduğunu, dağlarda kendini iyi hissettiğini söyledi.

        Atalarından kalan toprakları boş bırakmak istemediğini belirten Çelik, "Geçen yıl devletimiz sağ olsun 100 koyun projesiyle bizi teşvik etti. Geçen yılın erkek kuzularını satıp yerine dişileri aldım. İnşallah 1000 küçükbaş hedefliyorum." dedi.

        Çelik, hayvancılığın yüksek gelirli ama zor bir iş olduğunu fakat dağlarda hayvanlarıyla akşama kadar gezmekten keyif aldığını ifade etti.

        Hayvancılığın sevilmeden yapılamayacağını ve eşinin destekçisi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

        "Şehir merkezinde yaşıyordum. Baktım arazimiz de çok geniş, ucu bucağı yok ve bomboş, bu işe başlamaya karar verdim. Köyümüzde büyüklerimizin konuşmalarını dinlediğimizde eskiden 3-4 bin koyun, 1000-1500 büyükbaş hayvan çıkıyormuş. Ama şu anda ne büyükbaş ne de yeterli sayıda küçükbaşımız var. İşin eziyeti çok fazla ama eziyetin ötesinde düşünmemiz ve yapmamız gereken çok fazla şey var. Bizimki de ülkemizin ekonomisinde koyunculuğu arttırabilmekti, yeterince de başarılı olduğumu düşünüyorum."

        Hayvan sayısını katlamayı hedeflediğini söyleyen Çelik, "Hedefim büyük, bu işi yapmaya devam edeceğim. Hayvanlarımızı 07.00'de alıp araziye çıkıyoruz. Yaz mevsiminde akşam 9'a kadar otlatıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Engelli komşusunun burnunu kırıp sıcak su dökmüştü! Sıcak gelişme!
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        Manş Denizi'nde sığınmacı faciası
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Çocuklarla Atatürk
        Çocuklarla Atatürk
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Eşini keserle dövüp boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Sivasspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        Üzeri sıva ile kapatılmış! Tokat'taki depremler ortaya çıkardı
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan çocuk sahipsiz köpe...
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan çocuk sahipsiz köpe...
        Erzurum'da başkan koltuğuna oturan Nisa'dan başıboş köpeklerin toplatılması...
        Erzurum'da başkan koltuğuna oturan Nisa'dan başıboş köpeklerin toplatılması...
        Erzurum'da üniversite öğrencileri her 23 Nisan'da bir okula kütüphane kurac...
        Erzurum'da üniversite öğrencileri her 23 Nisan'da bir okula kütüphane kurac...
        Ziftten temizlenen yavru köpeğin sinirleri kesilen ayağı, ameliyatla kurtar...
        Ziftten temizlenen yavru köpeğin sinirleri kesilen ayağı, ameliyatla kurtar...
        Gastronomi turistleri 945 doların 259 dolarını yeme içmeye harcıyor
        Gastronomi turistleri 945 doların 259 dolarını yeme içmeye harcıyor
        Erzurum Valisi Çiftçi'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesa...
        Erzurum Valisi Çiftçi'den "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesa...