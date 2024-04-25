Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Erzurum'da evlerinde annesini bıçakla öldürüp babasını yaralayan üniversite öğrencisinin, "üstsoya karşı kasten öldürmek" ve "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatı katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Yavuz K. ise duruşmaya Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ahmet Yavuz K'nin annesi S.K'yi öldürme ve babası N.K'yi yaralamaya yönelik eylemlerinden dolayı "üstsoya karşı kasten öldürmek" ve "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Ahmet Yavuz K, raporla ilgili savunmasında, "Akıl ehliyetim yerinde değil, raporu kabul etmiyorum." dedi.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden sanık Ahmet Yavuz K. hakkında gelen raporda hakkında "öldürme ve teşebbüs" fiili yönünden ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Nisan'da Aziziye ilçesindeki bir sitede meydana olayda annesi S.K'yi bıçakla öldürüp, babası N.K'yi yaralayan üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz K. hakkında İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesince hazırlanan raporda suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtiliyor.

Heyet ayrıca dosyaya yeni bir katkısı olmayacağı gerekçesiyle rapor talebini reddetti.

Sanık avukatı Selim Geyik ise farklı bir hastaneden raporun yenilenmesini isteyerek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Sanık K'nin anne S.K'yi 5 yerinden bıçakladığı anlatılan iddianamede, sanığın olayda 6 bıçak kullandığı, içinde bulunduğu buhrani psikolojik rahatsızlıkların etkisiyle başladığı eyleme babasının tüm çabasına rağmen son vermeyerek, aksine suç aletinin elinden alınmasıyla pes etmeyip yeni suç aletlerini alarak babasının peşinden gidip eylemine kararlı bir şekilde devam ettiği, komşularının engellemeleri ve kendisinin bitkin düşmesiyle eylemine son vermek zorunda kaldığının sabit olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanık Ahmet Yavuz K'nin "üstsoya karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.