Erzurum'da "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Erzurum'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Erzurum'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve G.Y'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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