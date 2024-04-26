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        Erzurum'da "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 22:48 Güncelleme: 26.04.2024 - 22:50
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        Erzurum'da "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ve G.Y'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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