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        Erzurum'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:31
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        Erzurum'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, vatandaşların CİMER kanalıyla, kendileriyle ilgili talep ve şikayetleri yetkili idarelere iletebildiklerini söyledi.

        Valiliğe iletilen CİMER müracaatlarının titiz şekilde incelenmesi, talebin değerlendirilmesi ve zamanında uygun cevap verilmesi noktasında söz konusu eğitim ve bilgilendirme seminerini düzenlendiklerini anlatan Çiftçi, "İnşallah bundan sonra bu tür hizmet içi eğitimlerimiz ve seminerlerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde TRT işbirliğinde etkili iletişim seminerlerimiz olacak. Bütün bu hizmet içi eğitim çalışmalarımızdan amaçladığımız öğrenmeyi sürekli hale getirmek, öğrendiklerimizi kamu hizmetine yansıtmak ve böylece daha nitelikli kamu hizmeti sunmak. Bunun neticesinde vatandaş memnuniyetini daha üst sıralara çıkarmak." dedi.

        Vali Çiftçi bu tarz eğitimlerle vatandaşa en güzel şekilde hizmet sunulmasını hedeflediklerini belirterek, eğitimin hayırlı ve verimli olmasını diledi.

        - "CİMER'de hem kırtasiyecilikle mücadele ediyor hem de vatandaşı tereddüt etiği konularda ikna etmeye çalışıyoruz"

        CİMER Halkla İlişkiler Daire Başkanı Durmuş Ersoy'da CİMER'in tanıtımı, istatistik ve başkanlığın faaliyetlerine yönelik sunum yaptı.

        İletişim Başkanlığının kuruluş amacının Türkiye'nin markasını güçlendirmek, tüm kamu kurumlarıyla stratejik faaliyet yürütmek, basınla olan ilişkileri düzenlemek ve son yıllarda dezenformasyonla mücadeleyi öne çıkarmak olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

        "İletişim Başkanlığının amacı milletle devlet arasındaki köprüyü sürekli canlı tutmaktır. Halkla İlişkiler, insanları kamu ile olan iletişimini kolaylaştırır ama ana fonksiyonu kırtasiyecilikle mücadeledir. Yani eskiden 'bugün git yarın gel' anlayışının hakim olduğu Türkiye'sinden daha hızlı, vatandaşını öne çıkaran ve onları sorunlarını çözmeye odaklanan yöntem anlayışını belirler halkla ilişkiler. Halkla İlişkilerin ikinci amacı ise yapmış olduklarıyla vatandaşı ikna etme görevidir. CİMER'de hem kırtasiyecilikle mücadele ediyoruz hem de vatandaşı tereddüt etiği konularda ikna etmeye ve onun sosyolojisini anlamaya çalışıyoruz."

        Ersoy, sadece bir başvuru mekanizması olarak görülmemesi gereken CİMER'in her türlü görüşün rahatlıkla iletileceği bir platform olduğunu işaret etti.

        CİMER'e ihbar başvurusunun yapılmadığını aktaran Ersoy, "CİMER sadece şikayet mekanizması değildir, vatandaşın görüşlerinden daha çok memnuniyet duyuyoruz. Bize iletilen her türlü eleştiri de öneri de teşekkür de kabuldür. Son yıllarda yapılan iyileştirmelerle 'CİMER'e Teşekkür', 'Yönetime Katıl' ve 'Türkiye Yüzyılı Hayalini Paylaş' butonları eklendi." dedi.

        Ersoy, geçen yıl Erzurum'dan CİMER'e yapılan 50 bin başvurunun incelendiğini ve çoğu sorunun bu kanal aracılığıyla çözüme kavuştuğunu sözlerine ekledi.

        Çok sayıda kurum müdürü ve yetkilinin katıldığı toplantıda, konuşmaların ardından CİMER videosu izletildi, ardından eğitmenlerce "CİMER Yönetmelik, Başvuru İşlemleri İnceleme ve Denetimi, CİMER Teknik başlıklarında katılımcılara sunum yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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