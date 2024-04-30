Erzurum'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, vatandaşların CİMER kanalıyla, kendileriyle ilgili talep ve şikayetleri yetkili idarelere iletebildiklerini söyledi.

Valiliğe iletilen CİMER müracaatlarının titiz şekilde incelenmesi, talebin değerlendirilmesi ve zamanında uygun cevap verilmesi noktasında söz konusu eğitim ve bilgilendirme seminerini düzenlendiklerini anlatan Çiftçi, "İnşallah bundan sonra bu tür hizmet içi eğitimlerimiz ve seminerlerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde TRT işbirliğinde etkili iletişim seminerlerimiz olacak. Bütün bu hizmet içi eğitim çalışmalarımızdan amaçladığımız öğrenmeyi sürekli hale getirmek, öğrendiklerimizi kamu hizmetine yansıtmak ve böylece daha nitelikli kamu hizmeti sunmak. Bunun neticesinde vatandaş memnuniyetini daha üst sıralara çıkarmak." dedi.

İletişim Başkanlığının kuruluş amacının Türkiye'nin markasını güçlendirmek, tüm kamu kurumlarıyla stratejik faaliyet yürütmek, basınla olan ilişkileri düzenlemek ve son yıllarda dezenformasyonla mücadeleyi öne çıkarmak olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

- "CİMER'de hem kırtasiyecilikle mücadele ediyor hem de vatandaşı tereddüt etiği konularda ikna etmeye çalışıyoruz"

Vali Çiftçi bu tarz eğitimlerle vatandaşa en güzel şekilde hizmet sunulmasını hedeflediklerini belirterek, eğitimin hayırlı ve verimli olmasını diledi.

"İletişim Başkanlığının amacı milletle devlet arasındaki köprüyü sürekli canlı tutmaktır. Halkla İlişkiler, insanları kamu ile olan iletişimini kolaylaştırır ama ana fonksiyonu kırtasiyecilikle mücadeledir. Yani eskiden 'bugün git yarın gel' anlayışının hakim olduğu Türkiye'sinden daha hızlı, vatandaşını öne çıkaran ve onları sorunlarını çözmeye odaklanan yöntem anlayışını belirler halkla ilişkiler. Halkla İlişkilerin ikinci amacı ise yapmış olduklarıyla vatandaşı ikna etme görevidir. CİMER'de hem kırtasiyecilikle mücadele ediyoruz hem de vatandaşı tereddüt etiği konularda ikna etmeye ve onun sosyolojisini anlamaya çalışıyoruz."

Ersoy, sadece bir başvuru mekanizması olarak görülmemesi gereken CİMER'in her türlü görüşün rahatlıkla iletileceği bir platform olduğunu işaret etti.

CİMER'e ihbar başvurusunun yapılmadığını aktaran Ersoy, "CİMER sadece şikayet mekanizması değildir, vatandaşın görüşlerinden daha çok memnuniyet duyuyoruz. Bize iletilen her türlü eleştiri de öneri de teşekkür de kabuldür. Son yıllarda yapılan iyileştirmelerle 'CİMER'e Teşekkür', 'Yönetime Katıl' ve 'Türkiye Yüzyılı Hayalini Paylaş' butonları eklendi." dedi.