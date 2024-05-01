Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğu Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyip basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyip basın açıklaması yaptı.

        Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen HAK-İŞ Erzurum İl Başkanlığı üyeleri, açtıkları pankartlarla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, işçilerin bayramını kutladı.

        HAK-İŞ İl Başkanı Erdoğan Çelik, burada yaptığı konuşmada, 48 yıldır emeğin ve alın terinin hakkı için meydanlarda olduklarını ifade etti.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Çelik, şöyle konuştu:

        "76 yıldır siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız. HAK-İŞ olarak, siyonist İsrail’in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz."

        Çelik, işçiler için taleplerini de anlattı.

        Yakutiye Kent Meydanı'nda ise 13 sendika başkanı ve üyeleri davul zurna eşliğinde halay çekti.

        TÜRK-İŞ Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Gökcan, burada yaptığı konuşmada, işçilerin bayramını kutlayarak, günün şartlarına uygun seviyede eşit ve adil ücret uygulanması, vergide adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

        - Tunceli

        Tunceli’de de bazı sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri, Kışla Meydanı’nda kutlama programı düzenledi.

        Sanat Sokağı’nda toplanan gruplar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Kışla Meydanı'na yürüdü.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

        - Ardahan

        Ardahan'da bazı sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri Milli Egemenlik Parkı'nda kutlama programı yaptı.

        HAK-İŞ Ardahan İl Başkanı Serhat Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplandıklarını belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        HAK-İŞ'in ardından aynı bölgede diğer sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri de kutlama programı düzenledi.

        - Ağrı

        Ağrı'da HAK-İŞ İl Başkanlığınca Millet Bahçesi'nde program düzenlendi.

        HAK-İŞ İl Başkanı Hakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, birlik, dayanışma ve mücadelelerini haykırmak için 81 ilde halkla bir arada olduklarını söyledi.

        İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri, tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümlerin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlarda olduklarını anlatan Yıldırım, "HAK-İŞ olarak, siyonist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.

        - Kars

        Kars'ta ise Atatürk Caddesi'nde Kars Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde döviz ve pankartlarla Valiliğin belirlediği Kars Tren Garı Meydanı'na yürüdü.

        Grup, polislerce yapılan aramaların ardından meydana alındı.

        Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Bazı katılımcıların Filistin bayraklarıyla katıldığı etkinlik, halay çekilmesiyle sona erdi.

        - Erzincan

        Erzincan'da da sendika, dernek ve bazı siyasi parti temsilcileri Eski Otogar Alanı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde çeşitli dövizler ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, emniyetin güvenlik önlemleri eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi'nden, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Gruptakiler, polis kontrol noktalarındaki üst aramasının ardından alana alındı.

        Kalabalık, İliç'teki maden ocağı sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçi ile İsrail'in saldırıları sonucu Filistin’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Eğitim-Sen Erzincan Şube Başkanı Hüseyin Taner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Dünyanın ve yurdun neresinde olursa olsun yüreği aydınlık bir gelecek için çarpanlara buradan, emeğin kürsüsünden selam gönderiyoruz." dedi.

        Kutlamaya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de katıldı.

        Etkinlik, konuşmaların ardından verilen konserle ve kalabalığın halay çekmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti! Evi başına yıkıldı!
        Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti! Evi başına yıkıldı!
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Eksi 15'te göle girdi
        Eksi 15'te göle girdi
        TFF'den seçim açıklaması!
        TFF'den seçim açıklaması!
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        170 yıllık binanın 'EKG'sini çekiyorlar
        170 yıllık binanın 'EKG'sini çekiyorlar
        Erzurum'da primer immün yetmezlik hastaları pastalı etkinlikte moral buldu
        Erzurum'da primer immün yetmezlik hastaları pastalı etkinlikte moral buldu
        Erzurum'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali yapıldı
        Erzurum'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması bölge finali yapıldı
        Erzurum'da işçilerin kazı sırasında bulduğu tilki yavruları koruma altına a...
        Erzurum'da işçilerin kazı sırasında bulduğu tilki yavruları koruma altına a...
        Erzurum'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Erzurum'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Erzurum'da kurulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu anlatılıyo...
        Erzurum'da kurulan müzede tarım ekipmanlarının dönüşüm yolculuğu anlatılıyo...