Doğu Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Kars ve Ağrı'da sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyip basın açıklaması yaptı.

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen HAK-İŞ Erzurum İl Başkanlığı üyeleri, açtıkları pankartlarla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, işçilerin bayramını kutladı.

HAK-İŞ İl Başkanı Erdoğan Çelik, burada yaptığı konuşmada, 48 yıldır emeğin ve alın terinin hakkı için meydanlarda olduklarını ifade etti.

"76 yıldır siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız. HAK-İŞ olarak, siyonist İsrail’in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz."

Tunceli’de de bazı sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri, Kışla Meydanı’nda kutlama programı düzenledi.

TÜRK-İŞ Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Gökcan, burada yaptığı konuşmada, işçilerin bayramını kutlayarak, günün şartlarına uygun seviyede eşit ve adil ücret uygulanması, vergide adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

HAK-İŞ'in ardından aynı bölgede diğer sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri de kutlama programı düzenledi.

HAK-İŞ Ardahan İl Başkanı Serhat Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplandıklarını belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Ardahan'da bazı sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri Milli Egemenlik Parkı'nda kutlama programı yaptı.

Ağrı'da HAK-İŞ İl Başkanlığınca Millet Bahçesi'nde program düzenlendi.

HAK-İŞ İl Başkanı Hakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, birlik, dayanışma ve mücadelelerini haykırmak için 81 ilde halkla bir arada olduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri, tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümlerin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlarda olduklarını anlatan Yıldırım, "HAK-İŞ olarak, siyonist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.