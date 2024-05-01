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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:34 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:34
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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş merkezinin alt katında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Çıkan bıçaklı kavgada H.O. (23) ile V.K. (24) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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