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        Narman'da TYP kapsamında istihdam edilecek 60 kişi için kura çekildi

        Narman ilçesinde kaymakamlık ve kamu kurumlarından istihdam edilecek 60 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:54
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        Narman'da TYP kapsamında istihdam edilecek 60 kişi için kura çekildi
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        Narman ilçesinde kaymakamlık ve kamu kurumlarından istihdam edilecek 60 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.

        Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay istihdam edilecek 60 kişi, Narman Belediye Sinema Salonunda çekilen kurayla belirlendi.

        Kura çekimine, kurum yetkilileri, İŞKUR personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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