Narman'da TYP kapsamında istihdam edilecek 60 kişi için kura çekildi
Narman ilçesinde kaymakamlık ve kamu kurumlarından istihdam edilecek 60 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.
Narman ilçesinde kaymakamlık ve kamu kurumlarından istihdam edilecek 60 kişinin belirlenmesi için kura çekildi.
Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay istihdam edilecek 60 kişi, Narman Belediye Sinema Salonunda çekilen kurayla belirlendi.
Kura çekimine, kurum yetkilileri, İŞKUR personeli ve vatandaşlar katıldı.
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