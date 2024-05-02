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        GÜNCELLEME - Kavgaya müdahale sırasında yaralanan jandarma personeli hastanede şehit oldu

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli iken tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:00
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        GÜNCELLEME - Kavgaya müdahale sırasında yaralanan jandarma personeli hastanede şehit oldu
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        Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli iken tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar için tören düzenlendi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Yaşar'ın 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralandığını hatırlattı.

        Kavgada yaralanmasının ardından Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu belirten Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

        - Tören düzenlendi

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığında 45 yaşındaki şehit Yaşar için tören düzenlendi.

        Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla tören alanına getirilerek katafalka konuldu.

        Şehidin özgeçmişinin okunduğu ve saygı duruşunda bulunulduğu törende, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.

        Askeri tören mangasınca tekrar araca alınan naaş, askeri uçakla Yaşar'ın memleketi Hatay'a gönderildi.

        Yağmurun etkili olduğu tören esnasında, askeri personel tarafından naaş üzerine şemsiyeler tutuldu.

        Törene, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, şehidin eşi Nebihat Yaşar ile 2 çocuğu ve yakınları ile asker ve polisler katıldı.

        Hatay nüfusuna kayıtlı Yaşar'ın 3 çocuğu ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.

        Şehit Yaşar'ın yarın Hatay merkez Hassa Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.

        - Valilikten mesaj

        Erzurum Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise milletin başı sağ olsun denildi.

        Mesajda, şunları kaydedildi:

        "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar, 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve kahraman jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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