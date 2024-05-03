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        Erzurum'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi

        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi kulüpleri ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine basın açıklamasıyla destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:04 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:04
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        Erzurum'da üniversite öğrencileri ABD'deki Filistin eylemlerine destek verdi
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        Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi kulüpleri ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine basın açıklamasıyla destek verdi.

        Üniversite kampüsündeki 40. yıl Anıt Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler, açtıkları dövizlerle İsrail'i kınadı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Muhammed Alper Öztürk, insanlık onuruna ve adalet duygusuna yönelik en büyük tehditlerden biri olan Filistin zulmüne dikkati çekmek, bu zulme karşı seslerini yükseltmek ve Filistinlilere olan desteği göstermek amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        "Siyonizmin Filistin halkına karşı işlediği zulümler, adaletten, insani değerlerden, insan haklarından ve uluslararası hukuktan tamamen yoksundur. Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve sivil halk hedef alınarak yapılan saldırılar, vicdan sahibi herkesi derinden yaralamaktadır." diyen Öztürk, bu zulme karşı kampüste bulunan anıtta bir araya gelerek, İsrail yönetiminin Gazze halkına yönelik işlediği zulmü lanetlediklerini belirtti.

        Tüm insanlığa karşı işlenen bu zulmü kınamayı, vicdanları harekete geçirmeyi ve uluslararası toplumu Gazze halkının yanında yer almaya çağıran Öztürk, şunları kaydetti:

        "Washington, Cenevre, Tokyo, Londra, Paris, Torino gibi birçok şehrin meydanlarında vicdanlı halk, New York, Kolombiya, Sydney gibi birçok üniversite kampüslerinde öğrenciler ve akademisyenler İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik zulmünü kınamak ve adaletin sağlanması için taleplerini dile getirmektedir. Bu protestolar, sadece Filistin zulmüne karşı bir tepki değil, aynı zamanda insanlık, barış ve adalet için bir çağrıdır."

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