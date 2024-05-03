Erzurum'da aranan 201 şüpheli yakalandı

Erzurum'da geçen ay, çeşitli suçlardan aranan 201 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde nisan ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 111 bin 248 kişi sorgulandı, aranan 201 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin bu süreçte yaptığı trafik denetimlerinde ise 17 bin 921 araç kontrol edildi, 371 araca ceza kesildi.

Ayrıca 600 umuma açık iş yeri, 564 park ve bahçe ile 1518 metruk bina kontrol edildi, 211 yoklama kaçağı tespit edildi.