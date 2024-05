Atatürk Üniversitesinde elektronik malzemeler "e-atık" ile döngüsel ekonomiye kazandırıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Atatürk Üniversitesi birimlerindeki kullanılmayan ve ömrünü tamamlamış elektronik malzemeler, kurulan koordinatörlük sayesinde, "e-atık" ile döngüsel ekonomiye kazandırılıyor.

Erzurum'daki 67 yıllık Atatürk Üniversitesindeki her türlü atığın yönetilebilmesi için 2020'de Senato kararıyla Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörlüğü kuruldu.

Eskiyen ve kullanılmayan elektronik eşyalar, e-atık yönetimi ile koordinatörlük bünyesinde kurulan depolarda toplanıyor. Kullanılmayan eşyalar 6 kategoriye ayrılıyor.

E-atıkların daha önce hurdalık alanlara döküldüğünü anlatan Ceylan, "E-atıklar için ayrı bir yönetim silsilesi oluşturduk, yönetmeye başladık. Rastgele değil kategori kategori teslim alıyoruz. E-atık teslim formu oluşturduk. Her atığın kodlamasına göre kabul edip kontrol ediyoruz. İmzalar altında teslim alıyoruz." dedi.

Üniversitedeki her türlü atığın yönetilebildiğini ifade eden Ceylan, bunu da hem Avrupa Birliğinin hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kategorize ettiği şekilde yaptıklarını belirtti.

Atatürk Üniversitesinin eski bir üniversite olduğunu anımsatan Ceylan, buna bağlı olarak tonlarca e-atığın yönetilmek zorunda kalındığını belirtti.

Üniversitedeki atık yönetiminden örnekler veren Ceylan, "Dijitalleşme başladığından beri her türlü elektrikli elektronik malzeme alınmış. Bu kadar süreçte her şeyin bir kullanım ömrü var. O kullanım ömürlerini tamamlamış olan pek çok e-atık her bir birimin deposunda duruyordu. Artık biz kendimizi ilan ettikten sonra düzenli bir şekilde teslim alıyoruz." diye konuştu.